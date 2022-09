Claudio Nassi, ex direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato delle ambizioni future dei Viola facendo un paragone con il Milan

Intervenuto a Radio FirenzeViola. Claudio Nassi ha dichiarato:

«La Fiorentina deve puntare allo scudetto in 3/4 anni, non manca niente per farlo, sia in campo nazionale che internazionale. Il posto della Fiorentina è quello di puntare ad essere candidata alla vittoria sempre. Al Milan non hanno speso tantissimo ma hanno vinto lo scudetto. I soldi non sono tutto, anche perché il Chelsea ha speso tantissimo facendo operazioni molto discutibili. L’importante è capire e circondarsi di chi lo sa fare. Io non avevo osservatori ma segnalatori, soprattutto per guardare i campionati sudamericani».

