Roma-Fiorentina stasera alle 20:45 è il monday night della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A.

Roma e Fiorentina stasera si giocano un piazzamento europeo in vista della prossima stagione: i giallorossi sono sesti mentre i viola occupano l’ottava posizione con 3 punti in meno dei rivali. Mourinho deve fare i conti con la stanchezza dei suoi e sembra intenzionato a far riposare diversi titolari come Sergio Oliveira, Ibanez e Zaniolo; Italiano dovrebbe confermare Cabral in avanti. Ecco le probabili formazioni.

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Torreira, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara. A disposizione: Dragowski, Rosati, Terzic, Nastasic, M. Quarta, Bonaventura, Maleh, Callejon, Ikoné, Piatek, Munteanu, Kokorin. Allenatore: Italiano.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Viña; Lo. Pellegrini; Felix, Abraham. A disposizione: Fuzato, Spinazzola, Ibañez, Maitland-Niles, Oliveira, Zalewski, Diawara, Bove, El Sharaawy, Carles Perez, Zaniolo, Shomurodov. Allenatore: Mourinho.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG