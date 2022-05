Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz ha commentato la vittoria ottenuta contro il Torino guardando anche alla prossima stagione.

Fabian Ruiz a DAZN si dice contento di aver raggiunto l’obiettivo Champions League ma ha guardato anche oltre. “Volevamo dare una gioia ai tifosi, non so cosa sia successo contro l’Empoli, ma siamo una squadra forte e sapevamo che potevamo vincere col Torino. Volevamo giocare, creare occasioni e abbiamo fatto gol”.

Champions League

“Terzo posto? Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di entrare in Champions League, mancavamo da due anni e i tifosi lo meritano. Siamo stati vicini al sogno scudetto, ma siamo consapevoli che era difficile e siamo comunque contenti. Questa è la strada giusta, dobbiamo stare sempre nei primi posti e speriamo che quest’anno sia la base per lo scudetto per l’anno prossimo. Gol? Ho avuto fortuna, ho recuperato palla e ho tirato. Contento per il gol, ma di più per la vittoria che meritavamo“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG