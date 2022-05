Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri dopo il 2-0 rifilato alla Sampdoria ha fatto anche affermazioni di carattere generale sulla stagione dei suoi.

Maurizio Sarri a Sky Sport ha sottolineato l’importanza di avere una settimana intera di allenamenti senza gare. “Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che negli ultimi 15 giorni si era ritrovata. Potevamo gestire meglio i minuti di recupero, ma buona prestazione. Luis Alberto? Con lui ho un rapporto normale, vivendo a contatto tutti i giorni ci sono delle discussioni. È fisiologico”.

Luis Alberto

“Ha riposato ed è tornato su grandi livelli, ma a prescindere sono contento di tutti i centrocampisti. Dal completamento della rosa abbiamo giocato ogni tre giorni. Da due mesi si lavora anche durante la settimana e la squadra ha di media due punti a partita, una media Champions. Arrivare prima della Roma in classifica? Roma merita due squadre forti. Basta pensare così in maniera provinciale. Il derby sarà sempre sentito, la partita dell’anno, ma bisogna iniziare a pensare in maniera diversa“.

