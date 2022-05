L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez è focalizzato solamente sul finale di stagione tra campionato e Coppa Italia.

Lautaro Martinez mostra tutta la sua carica agonistica per le ultime gare della stagione ai microfoni di Rai Sport. “Sono concentrato sul campo, sull’obiettivo che abbiamo in campionato. Mancano due partite importanti e la finale di Coppa Italia che per me conta pure tanto. Pressione per il Milan? Non lo so, non sono nella loro testa”.

Lautaro Martinez

“La finale di Coppa Italia sarà una partita dura, una finale da giocare, sicuramente chiusa. Ci sarà da battagliare e dobbiamo essere pronti a quello che ci aspetta mercoledì a Roma. Contro l’Empoli abbiamo fatto 37 tiri, vuol dire che stiamo facendo bene, ma dobbiamo chiudere la partita prima se possiamo. Anche la Juventus è una squadra che arriva con tanti uomini in attacco e dovremo essere attenti a questo“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG