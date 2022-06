Il gruppo dei Friedkin che hanno anche la Roma, salgono di fatturato fino a 10 miliardi di euro secondo la Gazzetta dello Sport.

Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, sale a 10 miliardi il fatturato del gruppo della famiglia Friedkin che possiede anche la Roma. Lo stesso Dan Friedkin commenta così: “È un momento esaltante per le nostre attività. Abbiamo un profondo affetto e riconoscimento per tutti i tifosi della Roma e per i nostri clienti degli altri settori. La loro fedeltà è stata fondamentale per i successi conseguiti in questi anni.“

Mourinho

Parla anche della vittoria del trofeo europeo per i giallorossi in quel di Tirana: “La Conference League? È stata un’emozione enorme, sono molto felice che la Roma sia tornata a vincere dopo tanto tempo: lo meritava la tifoseria, la città e la squadra. Non ho vinto io, ma la Roma”. Conclude così.

