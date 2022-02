Roma-Genoa, le probabili formazioni

Dopo la sosta per le Nazionali, ecco il campionato. Alle ore 15:00 scendono in campo all’Olimpico Roma e Genoa. Mourinho deve rinunciare a Spinazzola e con Vina reduce dagli impegni in Nazionale sembra orientato ad adattare Maitland-Niles sulla fascia sinistra. L’anima inglese della Roma sarà completata da Smalling e Abraham, quest’ultimo supportato da Zaniolo. A centrocampo Pellegrini è out, gioca Mkhitaryan, con Cristante e Oliveira a completare la mediana, mentre a destra gioca Karsdorp. Mancini e Ibanez completano la difesa.

Il tecnico del Genoa Blessin dovrebbe confermare la squadra che ha pareggiato 0-0 prima della sosta lasciando in panchina i nuovi acquisti. In difesa davanti a Sirigu ci sarà un reparto a quattro con Vanheusden o Bani al fianco di Ostigard mentre Hefti e Calafiori dovrebbero essere gli esterni. A centrocampo Badelj dovrebbe fare reparto con Sturaro mentre in attacco Destro dovrebbe essere supportato da Ekuban, Portanova e Yeboah.

Le probabili formazioni:

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Mkhitaryan, Maitland-Niles; Zaniolo, Abraham. Allenatore: J. Mourinho.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Vanheusden, Bani, Calafiori; Sturaro, Badelj; Ekuban, Portanova, Yeboah; Destro. Allenatore: A. Blessin.