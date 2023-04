Sono arrivati in casa Roma gli esiti degli esami a cui si sono sottoposti Paulo Dybala e Diego Llorente, cosa filtra verso il Milan

In casa Roma continua l’apprensione per le condizioni di Paulo Dybala verso il big match contro il Milan. Come riporta Tuttomercatoweb, gli esami a cui la Joya si è sottoposta hanno escluso lesioni ma confermato il quadro distorsivo/contusivo alla caviglia sinistra. Resta dunque in serio dubbio per la gara contro i rossoneri.

Assente sicuro invece è Diego Llorente. Per lo spagnolo lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Difesa da reinventare per Mourinho considerata anche l’assenza di Smalling per infortunio.

