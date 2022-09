L’ex bomber della Roma Graziani ha parlato dei due nuovi attaccanti giallorossi Dybala e Belotti

Francesco Graziani, ex bomber della Roma, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dei due nuovi attaccanti giallorossi Dybala e Belotti.

DOPPIETTA DYBALA – «La doppietta di Dybala al Monza è stata splendida, l’argentino ha offerto una grande prestazione all’Olimpico, deliziandoci con grandi giocate. Il primo gol è stato stupendo, un colpo dei suoi, uno di quelli che hanno fatto innamorare i tifosi della Juve , mentre il secondo è stato di rapina».

NON ANCORA AL 100% – «Già, e questo fa tutta la differenza del mondo. Dybala in questo momento si sta allenando, sta giocando, quindi è chiaro che la condizione non può essere ancora quella dei giorni migliori, ma quando uno è forte, ha tecnica e qualità, questi sono i risultati».

BELOTTI – «Se avesse segnato martedì sarebbe venuto giù lo stadio. È uno che se hai bisogno lo puoi rischiare, anche se ci vorrà un po’ per vederlo in forma. La Roma ha fatto un grande affare comunque».

L’articolo Roma, Graziani: «Dybala doppietta splendida. E se avesse segnato Belotti…» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG