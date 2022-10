Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, ha parlato del nuovo stadio della società giallorossa: le sue dichiarazioni

Roberto Gualtieri ha parlato del nuovo stadio della Roma ai microfoni de Il Tempo.

LE PAROLE – «È un grandissimo progetto, per l’As Roma, per i suoi tifosi, per tutta la città e vorrei dire anche per l’Italia. Con la società c’è un dialogo molto serio, molto concreto. Ci hanno presentato il progetto di fattibilità tecnico economica che adesso, come prevede la legge, deve essere oggetto di una conferenza dei servizi. Ringrazio dunque la società e le strutture di Roma Capitale per il lavoro fatto finora per un progetto che può avere un impatto molto positivo su un quadrante della città. Il progetto ha un’ispirazione molto legata al tema della sostenibilità ambientale e prevede tanti spazi verdi».

