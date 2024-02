Roma, con il gol al Frosinone Huijsen ha realizzato il suo secondo gol stagionale: solo un altro giovane difensore ci è riuscito

Dean Huijsen ha sbloccato Frosinone-Roma con un gran gol, al termine di una sua azione personale e infilando da fuori area con una gran botta, esultando poi alla CR7 e zittendo i tifosi ciociari (rimediando anche un giallo).

2005 – Dean #Huijsen è uno dei soli due difensori, con Leny Yoro del Lilla, nati a partire dal 2005 con almeno due reti realizzate nei maggiori cinque campionati europei 2023/24. Promessa.#FrosinoneRoma — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 18, 2024

é il secondo gol per il difensore olandese classe 2005 in prestito dalla Juve. Come riportato da Opta, l’unico altro difensore nato dopo il 2005 a riuscirci in questa stagione è Leny Yoro del Lille.

