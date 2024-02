Le parole di Thomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, dopo il ko con il Bochum: «Tutto quello che poteva andare male è andato male»

Thomas Tuchel ha parlato dopo la sconfitta del Bayern Monaco contro il Bochum in Bundesliga. Di seguito le parole del tecnico, che nonostante il momento difficile, sembra avere la fiducia della dirigenza.

«Succede dopo ogni sconfitta ma il ‘come abbiamo giocato’ è fondamentale. Ecco perché i 90 minuti di oggi sono molto diversi dal secondo tempo della Lazio o dalla partita di Leverkusen. Oggi è stata un po’ la legge di Murphy: tutto quello che poteva andare storto oggi è andato storto. Oggi abbiamo creato alcune occasioni di altissimo livello. Quella di Kane nel primo tempo sarebbe potuta essere decisiva. Nel secondo tempo ne abbiamo avuta un’altra con Sanè. Dopo l’intervallo non so se abbiamo perso un po’ di intensità o se il Bochum ha intensificato il suo gioco. Complessivamente oggi abbiamo fatto una prestazione diversa rispetto a quella contro il Leverkusen e la Lazio. Non ci siamo mai fermati, non abbiamo mai smesso di provarci».

