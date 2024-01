Roma, Dean Huijsen partirà titolare nel derby di Coppa Italia contro la Lazio: Llorente si ferma e l’olandese ha convinto subito Mou

Domani pomeriggio la Roma scenderà in campo contro la Lazio nel derby di Coppa Italia. La squadra di Mourinho arriva alla sfida con una difesa sempre in emergenza – si è fermato anche Llorente contro l’Atalanta – ma con una sicurezza in più in Dean Huijsen.

Il difensore in prestito dalla Juve ha subito convinto critica e pubblico, come riportato da La Gazzetta dello Sport, per il modo elegante e intelligente in impostazione e anche per la sicurezza dimostrata. Mourinho, che è il suo prinicipale sponsor, ha deciso così di lanciarlo nella stracittadina: insieme a lui possibile Mancini – che stringe i denti vista la pubalgia – e Krsitensen, con Cristante come piano b.

