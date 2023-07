Roma, i convocati da Jose Mourinho per il ritiro in Portogallo: assenti gli esuberi Vina, Shomurodov, Reynolds e Gonzalo Villar

la Roma ha reso nota la lista dei calciatori convocati da mister José Mourinho in vista della partenza per il ritiro in Portogallo. Esclusi dal gruppo gli esuberi: Matias Vina, Eldor Shomurodov, Bryan Reynolds e Gonzalo Villar. Di seguito la lista completa.

Portieri: Rui Patricio, Pietro Boer, Mile Svilar.

Difensori: Rick Karsdorp, Roger Ibanez, Evan Ndicka, Chris Smalling, Diego Llorente, Zeki Celik, Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola

Centrocampisti: Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Nemanja Matic, Houssem Aouar, Rasmus Kristensen, Edoardo Bove, Nicola Zalewski, Riccardo Pagano, Niccolò Pisilli.

Attaccanti: Andrea Belotti, Ola Solbakken, Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy.

