Le parole di Dan e Ryan Friedkin, proprietari della Roma, sulla nomina di Daniele De Rossi come nuovo allenatore

Dan e Ryan Friedkin, proprietari della Roma, hanno parlato attraverso il sito web ufficiale del club dopo l’annuncio di Daniele De Rossi come nuovo allenatore.

PAROLE – «Siamo felici di poter consegnare la responsabilità tecnica dell’AS Roma a Daniele De Rossi, in quanto riteniamo che la leadership e l’ambizione che lo hanno da sempre contraddistinto possano risultare determinanti nella rincorsa agli obiettivi che la squadra ha davanti a sé fino al termine della stagione. Conoscevamo il legame indissolubile che unisce Daniele al Club, ma l’entusiasmo con cui ha immediatamente accettato questa sfida per i prossimi mesi ci ha ulteriormente convinto della sua capacità di essere una guida per i calciatori e un fiero rappresentante dei valori di questa società. Bentornato a casa, Daniele».

