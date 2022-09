Il difensore della Roma Roger Ibanez ha rivelato il grande obiettivo dei giallorossi parlando a Sport mediaset: le dichiarazioni

Parla il difensore della Roma Roger Ibanez:

TRICOLORE – «Lotteremo per lo scudetto, faremo sempre del nostro meglio per arrivare lassù in classifica. Lui è sia cattivo che buono che è importante. È sempre stato bravo con me e lo ringrazio tanto».

Roma, Ibanez si scopre: «Lotteremo per lo scudetto. Mourinho buono e cattivo»

