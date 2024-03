Roma, dall’arrivo di De Rossi la rosa ha ruotato molto: il tecnico ha usato 23 titolari e mandato in rete 11 marcatori su 11 partite

Daniele De Rossi ha dato il via ad una rivoluzione ‘democratica‘ alla Roma, come la rinomina il Corriere dello Sport. Il tecnico ostiense infatti dal suo arrivo in panchina 11 partite fa ha cercato di utilizzare al massimo la rosa giallorossa nella sua ampiezza: 11 formazioni diverse e 23 titolari diversi utilizzati. Nonostante le gerarchie all’interno del gruppo poi, nessun calciatore le ha giocate tutte dall’inizio – Lukaku e Dybala compresi – e soltanto Cristante e Paredes sono sempre scesi in campo quando disponibili.

Questa volontà del tecnico di concedere a tutti una possibilità ha permesso quindi di sfruttare a pieno i valori in rosa, che lo ha ripagato con 11 diversi marcatori. Dal suo arrivo in panchina hanno trovato la via del gol – oltre a Pellegrini e le due punte di diamante – Hujisen, Mancini, El Shaarawy, Azmoun, Paredes, Cristante, Aouar e Llorente.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG