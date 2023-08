Mancano solamente venti giorni alla fine del mercato e la situazione legata a Nemanja Matic non si è ancora risolta

Secondo quanto riportato da Sky Sport, in caso il serbo dovesse essere ceduto al Rennes in Ligue 1, la Roma sarebbe pronta a fare un’offerta al Psg per Leandro Paredes. L’argentino, dal canto suo, apprezzerebbe molto un ritorno in giallorosso, club che lo ha lanciato.

