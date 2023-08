Mehdi Taremi resta tra i preferiti dell’Inter per il proprio attacco: questa la richiesta fatta dal Porto ai nerazzurri. Le cifre

L’Inter continua a pensare a Mehdi Taremi. Nonostante i nerazzurri siano in pressing per Marko Arnautovic, non hanno mollato la pista per l’attaccante iraniano.

Come riferisce Sport Mediaset, la richiesta fatta dal Porto resta alta: ovvero 30 milioni di euro. Cifra considerata esagerata dal club nerazzurro, anche per via del fatto che il calciatore ha 31 anni ed è in scadenza di contratto nel 2024.

L’articolo Mercato Inter, resta viva la pista Taremi: il Porto fissa il prezzo. Le cifre proviene da Inter News 24.

