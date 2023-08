De Ketelaere Atalanta: giornata decisiva. Ecco la posizione del Milan sul futuro del trequartista belga

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, quella di oggi potrebbe essere una giornata importante per arrivare alla parola fine, in un senso o nell’altro, per Charles De Ketelaere all’Atalanta.

De Ketelaere aspetta novità, consapevole che la sua avventura al Milan è arrivata al capolinea. Dunque, il belga andrà all’Atalanta o di nuovo sul mercato.

