Ultimi dettagli prima dell’arrivo di Lazar Samardzic all’Inter. Gli agenti del calciatore sono entrati da poco in sede

È ormai soltanto questione di ore per il trasferimento di Lazar Samardzic dall’Udinese all’Inter. Il centrocampista ha svolto nella giornata di ieri le visite mediche al CONI ma non ha ancora firmato il nuovo contratto. Come riferisce Gianluca Di Marzio, l’entourage del centrocampista ha fatto il suo ingresso pochi minuti fa nella sede nerazzurra per limare gli ultimi dettagli.

Nulla di preoccupante comunque, l’operazione andrà in porto normalmente. La firma sul contratto che legherà il giocatore ai nerazzurri è prevista tra stasera e domani.

L’articolo Samardzic Inter, si chiude! Agenti in sede per gli ultimi dettagli: la situazione proviene da Inter News 24.

