Sarebbe un affare davvero clamoroso per il Milan. Furlani tenta il colpo per gennaio a una cifra sorprendente.

Nel calcio, le dinamiche di mercato e le performance stagionali delle squadre spesso si intrecciano creando scenari inaspettati. In questo contesto, emerge con prepotenza la situazione critica della Roma, un club storico del calcio italiano che sembra attualmente attraversare un periodo turbolento, tanto da attirare l’attenzione del Milan, pronto a colpire con un acquisto dalla capitale a cifre davvero super convenienti.

L’esperienza di Juric alla Roma è ormai terminata e, proprio in questo scenario di incertezza, il Milan potrebbe inserirsi con un colpo davvero importante, sia a livello tecnico che economico. Furlani ci sta pensando, soprattutto perché, come detto, a quelle cifre sarebbe senza dubbio il miglior colpo di gennaio per distacco.

Crisi in casa Roma: un ciclo al capolinea

La Roma sta vivendo una delle fasi più complesse della sua recente storia sportiva. Con soli 13 punti in 12 giornate, la squadra si trova ben lontana dai suoi obiettivi stagionali, in primis quello di qualificarsi per la prossima Champions League. La situazione è ulteriormente complicata dall’esonero dell’iconico Daniele De Rossi, avvenuto dopo soli quattro turni e tre punti guadagnati, segnale di una gestione sportiva che non trova stabilità. A prendere il suo posto è stato Juric, il quale, nonostante l’entusiasmo iniziale, non è riuscito a invertire la rotta, proseguendo sulla linea di prestazioni negative.

L’affare dalla Roma

Dato il contesto, Mats Hummels sembra propenso a cambiare maglia già nella prossima finestra di mercato di gennaio, mantenendo l’ambizione di competere ad alti livelli. Il Milan si profila come una destinazione ideale per il difensore – scrive Milanlive.it – vista anche l’interesse mostrato nei suoi confronti durante l’ultima sessione estiva di calciomercato. L’esempio di Simon Kjær, passato dall’essere considerato una riserva all’Atalanta a diventare un punto fermo della difesa rossonera, dimostra come il club milanese sappia valorizzare i giocatori di esperienza. L’ipotesi Milan si presenta intrigante non solo per Hummels, ma anche per il club guidato da Paulo Fonseca, che potrebbe beneficiare dell’esperienza e della leadership del tedesco. La Roma, dal canto suo, pare disposta a lasciar partire il giocatore senza costi di trasferimento, un fattore che potrebbe ulteriormente facilitare l’operazione. La volontà di Hummels di rimanere nel calcio d’alto livello e la sua esigenza di restare vicino alla famiglia, residente in Germania, potrebbero però giocare un ruolo nell’eventuale decisione del difensore, aperto anche ad altre sfide in Serie A o un possibile ritorno in Bundesliga.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

L’incomprensibile situazione di Hummels alla Roma

La stagione in corso per Mats Hummels appare come un enigma. Nonostante un passato calcistico di rilievo e l’ingresso tra i primi 30 candidati al Pallone d’Oro 2024, l’ex giocatore di Borussia Dortmund e Bayern Monaco fatica a trovare spazio nella formazione guidata da Ivan Juric. La sola presenza dell’atleta in questa stagione è stata registrata in un’imbarazzante sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina, una partita che poco ha fatto per valorizzare le sue qualità. La strategia tattica adottata dalla Roma, che predilige un modulo con tre difensori, sembra non favorire Hummels, nonostante l’evidente disponibilità e l’impegno dimostrato dal giocatore.

