Non un inizio di stagione esaltante per la Roma di Mourinho: un punto in tre giornate e svariati problemi, soprattutto fisici.

Secondo quanto riportato da Il Romanista, si sono fermati anche Aouar (il francese è uscito nel primo tempo della sfida col Milan) e Zalewski. Entrambi non partiranno con le rispettive Nazionali.

