L’allenatore giallorosso non dovrà fare i conti solo con un clima per nulla disteso nella capitale (non per colpa sua). Il ritorno in campo di Paulo Dybala promette di infiammare il prossimo big match dell’Olimpico, dove l’Inter, attualmente in piena forma e con ambizioni di vertice, si troverà di fronte una Roma guidata dalla determinazione di Ivan Juric. Domenica sera, il palcoscenico sarà pronto per una delle sfide più sentite della Serie A, con l’allenatore giallorosso che mira a invertire trend negativi che lo vedono storicamente in difficoltà contro i nerazzurri. L’attesa per la Joya Caratterizzano questa vigilia le notizie riguardanti il possibile ritorno in campo di Paulo Dybala. L’attaccante argentino si sta preparando a dare il suo contributo dal primo minuto dopo un periodo di assenza dai campi. L’ex Juve, che ha da poco superato un problema al flessore, è tornato a lavorare in pieno regime con il gruppo […]

