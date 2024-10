L’attaccante canadese si appresta ad essere uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. Nel mondo del calcio, poche notizie scatenano l’interesse e le speculazioni come il futuro di un giocatore talentuoso in prossimità della scadenza del proprio contratto. Uno dei casi più chiacchierati al momento riguarda Jonathan David, l’attaccante canadese del Lille, il cui futuro è un enorme punto di domanda. Derby d’Italia David ha il contratto in scadenza nel 2025 con il Lille e non lo ha ancora rinnovato; naturale che molte big inizino a pensare di poterlo acquistare a costo zero. Tra i vari club che hanno manifestato interesse per l’attaccante canadese spiccano nomi di primo piano nel panorama calcistico europeo. L’Inter emerge come una delle pretendenti principali. Tuttavia, la concorrenza non manca, con la Juventus che si posiziona anch’essa sulla linea di partenza, pronta ad entrare nella lotta per assicurarsi le sue prestazioni. La questione economica, […]

