Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella si racconta a 360 gradi tra campo e vita privata. Il conduttore radiofonico Matteo Caccia ha pubblicato sul suo canale YouTube una lunghissima intervista in cui si vede un Nicolò Barella inedito. “Sono cambiato tantissimo, mi piaceva fare le ‘guerre’, litigare, cose che non facevano bene a me e a chi mi stava intorno. Magari mi facevo dei film, ora sono molto più sereno, anche nell’interpretazione delle partite”. “Stare con i miei figli mi ha insegnato che ci sono problemi più grandi, ho capito che il calcio è importante ma esistono cose più importanti. Il pensiero altrui può essere importante, ma deve rimanere lì. Le vere cose della vita sono dentro casa”. La propria crescita “Sono cresciuto, ora ho più esperienza e cerco di essere meno impulsivo. Cerco di divertirmi di più, non sono più chiuso come prima. Non ho più voglia di vivere così, […]

