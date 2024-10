L’attaccante del Napoli Romelu Lukaku per spiegare lo splendido legame che ha con Conte torna a quanto successo a Milano. Romelu Lukaku in lunga intervista concessa al podcast belga Friends of Sports torna in un certo senso a parlare dell’Inter. “La cosa bella di Conte è che è proprio quello giusto, penso sia bellissimo il modo in cui lui allena. Il modo in cui amalgama la squadra. Pep Guardiola pure lo fa, anche Klopp, Mourinho, Ancelotti. Sono i grandi allenatori”. “Se guardi alle squadre che vincono, c’è sempre un allenatore che ha un buon piano tattico ma che soprattutto riesce a creare una squadra unita, con giocatori che stanno bene insieme”. Le prime parole in nerazzurro “Quando sono arrivato in Italia ricordo che Antonio Conte mi disse letteralmente in faccia: “Ascoltami, nel mio sistema di gioco non puoi tenere troppo il pallone, devi ridarlo subito indietro, non devi giocare come […]

