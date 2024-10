Il regista turco è stato ascoltato oggi in Procura riguardo i rapporti che aveva con alcuni esponenti della curva nerazzurra. Nel cuore del calcio italiano, dove lo sport si intreccia a volte con dinamiche sociali complesse, emerge la figura del centrocampista turco Hakan Calhanoglu. Ascoltato oggi come testimone dagli investigatori della Squadra mobile di Milano, nel contesto dell’indagine Doppia Curva condotta dalla Dda, il turco ha offerto una dichiarazione che illumina angoli oscuri del rapporto tra calciatori e tifoserie organizzate. Una questione di riconoscenza L’ex Milan ha spiegato minuziosamente quali sono stati i suoi rapporti con le figure del tifo nerazzurro che si è scoperto poi avere legami con la ‘Ndrangheta. Interessante è il movente che Calhanoglu adduce per giustificare i suoi incontri con gli ultras: un gesto di riconoscenza. Il centrocampista sottolinea come la Curva Nord abbia esposto uno striscione di solidarietà dopo il devastante terremoto che ha colpito […]

