Cosa accadrà a Lukaku durante Roma Inter? La decisione dei tifosi nerazzurri per la sfida contro i capitolini

Gazzetta.it parla dell’atteggiamento scelto dai tifosi dell’Inter nei confronti di Lukaku contro la Roma:

LA SFIDA – «E sono attesi anche tanti tifosi dell’Inter, che però non ripeteranno la protesta anti Lukaku messa in scena all’andata a San Siro. Nessun fischietto, nessuna iniziativa particolare: l’argomento da parte dei tifosi nerazzurri è considerato ormai chiuso. Il che non significa che il belga non sarà sommerso di fischi»

L’articolo Roma Inter, la decisione dei tifosi su Lukaku: come si comporteranno proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG