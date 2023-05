Sky Sport aggiorna sulla situazione in casa Inter, che si prepara ad affrontare la Roma: la probabile formazione

Secondo Sky Sport, questa dovrebbe essere la rosa su cui Simone Inzaghi farà affidamento per il match tra la Roma e l’Inter:

ROMA INTER, PROBABILE NERAZZURRA- Passando alle probabili scelte di Inzaghi, l’Inter scenderà in campo col 3-5-2. In porta ci sarà Onana, davanti a lui Darmian, De Vrij (favorito su Acerbi) e Bastoni. A centrocampo Barella, Calhanoglu (in vantaggio su Brozovic) e Mkhitaryan, con Dumfries e Dimarco sulle fasce. In attacco la coppia formata da Lukaku e Correa (favorito su Lautaro Martinez).

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa. Allenatore: Inzaghi

L’articolo Roma-Inter: le ultime sulla probabile formazione proviene da Inter News 24.

