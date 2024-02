Roma Inter, l’opinionista: «Non puoi dire che un contatto col portiere è ininfluente. Se parli di regola chiara»

L’opinionista di Telelombardia Graziano Campi ha commentato le scelte arbitrali nel post partita Roma Inter. Ecco le sue parole sui social con un riferimento velato sulla Juventus…

PAROLE – «In un anno in cui si annulla per un tacchetto in offside, e molti altri casi limite, non puoi dire che un contatto col portiere è ininfluente. Se parli di regola chiara, poi non puoi invocare discrezionalità a piacere. Altri la penseranno diversamente, e non li biasimo».

The post Roma Inter, l’opinionista: «In un anno in cui si annulla per un tacchetto in offside…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG