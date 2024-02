L’attaccante dell’Inter Marcus Thuram ha parlato a Sky nel post gara di Roma Inter. Ecco le sue parole dopo il match

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter ha parlato a Sky del successo all’Olimpico contro la Roma per 4-2 che lo ha visto migliore in campo dopo una rete e l’autogol di Angelino. Le sue parole dopo l’allungo in classifica sulla Juventus.

PAROLE – «Al campionato non lo so, ma per noi stessi è importante, non mollare e prendere i tre punti anche qui contro una squadra difficile»

The post Thuram: «Segnale al campionato? Non lo so, ma per noi…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG