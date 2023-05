Nel corso di Roma-Inter, l’esterno nerazzurro Denzel Dumfries ha accusato un piccolo problema di natura muscolare

Preoccupano un po’ in casa Inter le condizioni di Denzel Dumfries, apparso dolorante nel corso del primo tempo del match contro la Roma per un piccolo problema di natura muscolare (nerazzurri in vantaggio con gol di Dimarco su assist proprio dell’olandese).

Stando a quanto riferisce Dazn, Simone Inzaghi monitora le condizioni del suo esterno che dovrebbe però ritornare sul terreno di gioco anche per il secondo tempo. Raoul Bellanova prosegue le operazioni di riscaldamento senza particolare fretta.

L’articolo Roma-Inter, problema muscolare per Dumfries: ecco cosa è successo proviene da Inter News 24.

