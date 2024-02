Ci sarà anche Luciano Spalletti ad assistere alla sfida tra Roma e Inter dell’Olimpico: ecco i calciatori osservati

Calcio d’inizio alle 18.00 per Roma Inter all’Olimpico e tra gli spettatori ci sarà anche Luciano Spalletti. Doppio ex di entrambe le squadre, assisterà alla partita con il ruolo di ct degli Azzurri e la sua attenzione sarà per i calciatori che sono in attesa della convocazione nella prossima pausa nazionali.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli osservati della Roma sono Mancini, Cristante e Pellegrini. Tra i nerazzurri invece i nomi sono molti di più: a cominciare da Frattesi e Barella, e poi Acerbi, Bastoni, Darmian e Dimarco.

