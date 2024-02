Giordania e Qatar Sud oggi in campo la finale della Coppa d’Asia: orario, dove vederla e probabili formazioni

Questo pomeriggio alle ore 16.00 si giocherà la finale di Coppa d’Asia. La Giordania di Hussein Ammouta affronterà il Qatar di Felix Sanchez Bas. La squadra giordana è arrivata in finale per la prima volta nella sua storia: il percorso li ha visti battere l’Iraq negli ottavi di finale, il Tagikistan ai quarti e la Corea del Sud in semifinale. Il Qatar, padrone di casa del torneo, arriva invece coi favori del pronostico e con la seconda finale consecutiva. Andiamo a scoprire quali saranno le probabili formazioni delle due nazionali e soprattutto dove sarà possibile seguire il match.

Le probabili formazioni

GIORDANIA (3-4-2-1): Abulaila; Nasib, Al-Arab, Marie; Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Hasheesh; Tamari, Al-Mardi; Al-Naima

QATAR (3-4-3): Barsham; Gaber, Ali, Mendes; Pedro Miguel, Homam, Fathi, Waad; Ali, Abdurisag, Afif.

Giordania-Qatar: orario e dove vederla

Finale di Coppa d’Asia questo pomeriggio tra Giordania e Qatar. La sfida si giocherà al Lusail Stadium di Doha, con il calcio d’inizio alle ore 16 italiane e sarà visibile in streaming su Onefootball. Sarà possibile seguirla sull’App gratuita e scaricabile su tutte le piattaforme: Pc, Smartphone e Tablet.

