La Juventus Women dopo il pari con la Fiorentina fa visita alla Roma capolista al Tre Fontane con l’obiettivo di avvicinare sensibilmente le giallorosse.

Roma (4-3-3): Ceasar; Di Guglielmo, Linari, Minami, Sostenvold; Giugliano, Kumagai, Greggi; Glionna, Viens, Haavi. All. Spugna. A disp. Korpela, Giacinti, Bartoli, Ciccotti, Pilgrim, Tomaselli, Feiersinger, Kramzar, Troelsgaard

Juventus Women (4-2-3-1): Peyraud-Magnin; Lenzini, Calligaris, Cascarino, Boattin; Caruso, Crosso; Cantore, Gunnarsdottir, Echegini; Beerensteyn. All. Montemurro. A disp. Aprile, Gama, Garbino, Girelli, Bonansea, Palis, Bragonzi, Thomas, Salvai

Arbitro: Emmanuele di Pisa

