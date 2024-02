L’ex arbitro Piero Ceccarini, a La Repubblica, ha parlato della mancata designazione di Daniele Orsato per Inter – Juve

PAROLE – «Siamo all’assurdo. Sono passati sei anni dall’episodio Pjanic-Rafinha e da allora Orsato non ha più arbitrato una partita fra Inter e Juventus. Ma come si fa Io l’anno dopo, nonostante la bufera, arbitrai l’Inter in partite importanti. Evidentemente da questo punto di vista siamo addirittura tornati indietro. Orsato è il miglior direttore di gara italiano, uno dei migliori al mondo, possibile che non ci sia un modo per affidargli Inter-Juve?».

