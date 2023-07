Rick Karsdorp, terzino di proprietà della Roma, non rientra più nel progetto giallorosso e attualmente è in uscita dal club

Rick Karsdorp, terzino di proprietà della Roma, non rientra più nel progetto giallorosso e attualmente è in uscita dal club. Dopo l’arrivo di Kristensen, infatti, Tiago Pinto e José Mourinho hanno fatto capire all’olandese che non c’è più posto per lui.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sul giocatore sarebbe piombato il Marsiglia e a breve potrebbero esserci contatti concreti.

