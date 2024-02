Roma, i tifosi giallorossi non andranno in trasferta a Rotterdam: arriva la solidarietà dei tifosi del Bayern Monaco

I tifosi della Roma non andranno a Rotterdam per seguire la squadra nella partita di Europa League contro il Feyenoord. La decisione è stata presa dalle autorità per evitare tensioni, visti i precedenti delle scorse stagioni, in cui le due tifoserie sono andate più di una volta allo scontro.

A prendere le difese dei tifosi giallorossi ci hanno pensato i fan del Bayern Monaco, che all’Olimpico hanno affisso uno striscione che recita: «Roma o Rotterdam, fanculo autocrati e autorità. Niente tifosi in trasferta Il calcio è finito!».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG