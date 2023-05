Demirbay, centrocampista del Bayer Leverkusen, attacca la Roma dopo il pareggio che ha permesso ai giallorossi di arrivare in finale

Demirbay, centrocampista del Bayer Leverkusen, ha parlato della Roma ai microfoni di Rtl.de.

LE PAROLE – «Un peccato che uno stile di gioco come questo possa essere premiato in una semifinale di così alto livello. Uscire così fa male, molto male. Anche per il calcio. La Roma ha raggiunto il suo obiettivo in modo disgustoso».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG