L’ex difensore e capitano dell’Inter Beppe Bergomi sottolinea i grossi meriti del tecnico nerazzurro.

Beppe Bergomi ha detto la sua sul calcio italiano e sulla finale di Champions League a margine di un evento benefico tenutosi a Milano. “Exploit europeo del calcio italiano? Dico la verità, non me l’aspettavo. Ad inizio anno, pensavo che la Fiorentina potesse fare un percorso così lungo, vista la rosa e come è allenata bene, ma per la Champions e l’Europa League non me l’aspettavo. Per l’Inter considerando il girone che aveva e gli alti e bassi in campionato. Nel momento migliore però si è ritrovata come gruppo, e poi serve anche un pizzico di fortuna in queste competizioni”.

Simone Inzaghi

“Però tutto meritato. La finale di Champions è partita secca, e in una finale possono entrare in gioco altre componenti, come l’emotività, questa pressione che Guardiola ha per vincere la Champions. L’Inter deve riuscire a mantenere questo stato di forma ancora per 20 giorni, provare a recuperare Mkhitaryan che è importante. E poi te la puoi giocare, anche se sulla carta loro sono favoriti. Sono stato forse uno dei pochi che non ha mai criticato Inzaghi. Conosco il valore di questo allenatore: si dà sempre poca importanza al fatto di vincere una Supercoppa o Coppa Italia. Ma quando tu vinci questi trofei, battendo squadre come Juventus o Milan, vuol dire che c’è del valore dietro. Indipendentemente dal percorso in campionato, ho sempre pensato che non andasse messo in discussione. Sono contento per lui e per il percorso che ha fatto con l’Inter e la riconferma per me è scontata“.

