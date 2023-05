Il centrale del City Ruben Dias sulla finale contro l’Inter: «Tutto può succedere, mentalmente pensiamo di non poter perdere»

Intervistato da CBS Sports Golazo, il difensore centrale del Manchester City, Ruben Dias, ha espresso il suo parere sulla prossima finale con l’Inter.

LE PAROLE- «Siamo consapevoli che anche se il momento sembra speciale e c’è tanta felicità ci rimangono tre finali. Se pensiamo realisticamente che ci sia una squadra in grado di poterci battere? Mentalmente pensiamo di non poter perdere, ma in realtà tutto può succedere. Non è solo consapevolezza, ma anche l’esperienza che abbiamo guadagnato in questi anni. Sappiamo che tutto può accadere e questo è il più grande aiuto che abbiamo: sappiamo che non è stato fatto ancora nulla e sappiamo che dovremo conquistarcela come se fosse la prima partita della stagione»

L’articolo Ruben Dias sulla finale contro l’Inter: «Tutto può succedere, mentalmente pensiamo di non poter perdere» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG