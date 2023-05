L’Inter di Inzaghi è partita nel pomeriggio in aereo per raggiungere Napoli, dove domani giocherà contro la squadra di Spalletti

Viaggio in aereo per l’Inter di Simone Inzaghi con destinazione Napoli. Domani il match contro i partenopei in programma per le ore 18:00.

Questo il video pubblicato sui canali social ufficiali del club nerazzurro, con l’imbarco dei calciatori e dello staff.

L’articolo Inter, squadra in partenza per Napoli: l’imbarco in aereo – VIDEO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG