Il telecronista Massimo Marianella esamina gli ultimi ostacoli che ha la squadra di Guardiola tra sé ed il Triplete.

Massimo Marianella a Sky Sport ha parlato del Manchester City. “La Premier è vinta dal City, bisogna solo capire quando. Ma è vinta e con grande merito dalla squadra più forte e più bella del pianeta al momento. Ha tante possibilità di fare il Triplete, poi come dice Guardiola, se in Inghilterra ci è riuscita una sola squadra capiamo quanto sia difficile. Lo United in Finale di FA Cup è il più grande ostacolo per il Triplete“.

Champions League

“Anche l’Inter sarà un grande ostacolo in finale di Champions, ma un derby in finale a Wembley ha il pronostico più ravvicinato di quanto non ce l’abbia la finale di Istanbul, dove per fortuna dell’Inter, e sottolineo per fortuna, il City è il grande favorito. Dico per fortuna perché la squadra di Guardiola ha una pressione irreale: è la più forte, la più bella, ha speso milioni per essere costruita per vincere quel Trofeo. È dall’inizio dall’era Guardiola che questa squadra viene costruita per vincere la Champions, quindi pensa che pressione ha questo gruppo addosso. Il che va a vantaggio dell’Inter che è una squadra saggia, ben strutturata, con tante alternative però il City è nettamente favorito“.

L’articolo Marianella: “Il City è la squadra più forte del pianeta ma l’Inter ha una grande fortuna” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG