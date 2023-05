L’ex difensore Walter Samuel, protagonista del Triplete con l’Inter, ha spiegato come comportarsi col norvegese.

A margine di un evento tenutosi a Milan anche Walter Samuel ha voluto esprimere il suo parere sulla finale di Champions. “L’Inter sta crescendo e sta facendo molto bene, mi fido di Inzaghi e dei ragazzi. Ho visto bene i ragazzi contro il Milan, hanno possibilità di vincere contro il City“.

Lautaro Martinez

“Come si ferma Halaand? Non c’è un segreto, si ferma aiutandosi tutti, di reparto. È un giocatore che ha fatto molti gol, in generale è una squadra completa, però è una partita e l’Inter se la giocherà di sicuro. Lautaro? Lo vedo leader, sono contento perché ha la fascia. Mi auguro per lui che faccia una grandissima finale. Ci teniamo tanto a Lautaro, sia a lui che al Tucu e speriamo che l’Inter riesca a vincere”.

L’articolo Samuel: “Haaland si ferma di reparto, l’Inter ha possibilità di vincere contro il City” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG