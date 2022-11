Roma Lazio, i precedenti del derby della Capitale che andrà in scena in questo fine settimana – VIDEO

– Fondamentale per i giallorossi l’apporto di Volpato. Nell’ultima partita è stato il

19enne a risolvere la gara con un gol e un assist

– La Lazio arriva alla sfida dopo la sconfitta casalinga per 3-1 con la Salernitana

– Per Sarri è grave l’assenza di Milinkovic, il cui ultimo cartellino giallo ricevuto è

stato molto contestato

– Totale gare: 78 Vittorie Roma 31; Pareggi 33; Vittorie Lazio 14;

L'articolo Roma Lazio, i precedenti del derby della Capitale – VIDEO proviene da Calcio News 24.

