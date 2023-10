Romelu Lukaku, attaccante della Roma, ha parlato al termine della sfida contro il Frosinone ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Abbiamo parlato in questi giorni tra di noi assieme al mister. Per noi era importante. Abbiamo giocato bene, dobbiamo continuare così. Gol? Mourinho mi conosce molto bene e io mi devo mettere a disposizione della Roma, devo ringraziare tutti i compagni. La squadra è più importante. Siamo in un momento difficile e dobbiamo migliorare. Piano piano riusciamo ad avere una condizione buona. Dybala Ogni compagno che ho avuto davanti ho sempre avuto buone relazioni. Paulo è un giocatore con tante qualità e vogliamo fare soltanto il bene della Roma».

