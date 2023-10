Le parole di Romelu Lukaku, attaccante della Roma, dopo la vittoria ottenuta dai giallorossi contro il Cagliari

Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Roma contro il Cagliari. Di seguito le sue parole.

GOL – «La Roma è la Roma, come ho detto prima dobbiamo migliorare, stiamo crescendo. Dobbiamo fare meglio per i tifosi e per la città. Sono contento per la vittoria»

ALLENAMENTO – «Sono un professionista, ho lavorato tanto d’estate. Io parlo in campo. Devo continuare così»

DYBALA E MOURINHO – «Mi sto trovando benissimo con Dybala. ho giocato con tanti grandi giocatori, Paulo mi aiuta tanto, speriamo di recuperarlo presto, è importante. Con Mourinho abbiamo una relazione speciale. Conosce la mia famiglia, abbiamo fiducia reciproca. A volte è un po’ duro»

