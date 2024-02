Gianluca Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni nel postpartita di Roma Inter: ecco cos’ha detto il difensore

Ai microfoni di DAZN, Gianluca Mancini parla così al termine di Roma Inter, risultato che non sorride certo alla Juventus diretta inseguitrice dei nerazzurri in classifica.

PARTITA – «Rammarico per il secondo tempo quando ci siamo fatti riprendere dopo un ottimo primo tempo. De Rossi è preparato, ha portato le sue idee e noi siamo stati bravi a capirle con la testa giusta. Prima di lui non stavamo andando bene, anche stasera abbiamo fatto quello che ci ha chiesto nel migliore dei modi. Il 2-4 è un po’ pesante: l’Inter non ha rubato niente, ma forse il pareggio poteva essere giusto. Dobbiamo continuare così, perché i risultati arriveranno»

