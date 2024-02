Caso Pogba, nuovo rinvio del processo per il centrocampista della Juventus? Ecco cosa succede: le ultime novità

Paul Pogba attende ancora di scoprire cosa ne sarà della sua carriera. Dopo i 4 anni di stop chiesti dal Tribunale Nazionale Antidoping, il francese attende ancora l’udienza per il suo caso, rinviata in un primo momento a dopo il 15 fennraio.

Non c’è però mai stata una comunicazione ufficiale sulla data e questo fa presupporre che, per il giocatore della Juve, i tempi siano costretti a dilatarsi ancora di più. La sua difesa si prepara, ma ad oggi non si sa quando potrà scendere in campo. Lo scrive Tuttosport.

